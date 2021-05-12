Регулярное употребление орехов поможет поддержать здоровье и обеспечит долголетие. Результаты исследования ученых опубликовали на днях на сайте Институт раковых исследований Дана-Фарбер (США)

Диетолог назвала самый полезный молочный продукт © СС0, Pixabay

«Большинство данных свидетельствует о пользе употребления орехов для здоровья. Мы обнаружили, что у обычных потребителей орехов снижение общей смертности примерно на 20%», — сказал ведущий исследователь Института раковых исследований США Чарльз Фукс.

Прежде всего, употребление орехов подавляет чувство голода, что помогает не допустить ожирения, которое, как правило, усугубляет течение любых болезней. Согласно исследованию ученых, орехи могут влиять на гормоны, отвечающие за чувство быстрого насыщения.

В орехах содержатся полезные жиры, также это кладезь белков, клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов.

Кроме того, согласно выводам ученых, орехи помогают выводить из организма вредные жиры, которые накапливаются в так называемых холестериновых бляшках. Также их употребление снижает риск образования тромбов в сосудах и укрепляет слизистую оболочку артерий.

Однако орехи весьма калорийны, поэтому стоит ограничиться горстью в день. Также следует быть осторожным из-за высокой аллергенности этого продукта.