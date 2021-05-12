Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов 11 мая принял участие в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где рассказал о своих отношениях с певицей Аллой Пугачевой. Актер заявил, что их с Примадонной дружеский «стаж» больше, чем живет на свете ее нынешний муж юморист Максим Галкин

«С Аллой Борисовной мы вместе снимались в 1983 году в "Голубом огоньке". Мы были знакомы к тому моменту уже 16 лет. Я учился в училище циркового эстрадного искусства. Она приезжала туда зарабатывать деньги. Была такой женщиной-концертмейстером. Мы под лестницей стояли и рассказывали друг другу о наших учебных проблемах. У нас с Аллой большой стаж дружбы. Хотел пошутить, что Галкин в 1983 году еще не родился. А потом подумал, что он все-таки уже появился на свет», — вспомнил Хазанов.

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«Про него (Галкина. — Ред.) много говорили, иронизировали. Он молодец. Максим вызывает у меня очень большое уважение. Я рад и за него, и за Аллу. У них замечательные дети», — сказал Хазанов Корчевникову.

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Пугачева и Галкин состоят в отношениях много лет, а официально брак зарегистрировали в декабре 2011 года. В этом союзе в 2013-м с помощью суррогатной матери родились двойняшки Лиза и Гарри, сейчас они ходят в первый класс.