Согласно сообщению ассоциации, государство не компенсирует расходы местных бюджетов на транспортные льготы с 2016 года.
Представители местной власти призвали правительство Украины предусмотреть в госбюджете средства на финансирование льгот на проезд и погасить долги за компенсацию в предыдущие годы.
«В случае невыделения из государственного бюджета необходимых средств органы местного самоуправления будут вынуждены поднять цены на проезд в общественном транспорте, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение на территориях громад», — говорится в сообщении.
В ассоциации отметили, что задолженность государства по компенсированию льгот приводит к недофинансированию других социально значимых сфер и деградации транспортной системы городов.