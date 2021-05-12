Власти Украины не компенсируют общинам средства за перевозку льготных категорий пассажиров в общественном транспорте, из-за этого местные власти будут вынуждены поднять цены на проезд. Об этом сообщается 12 мая на сайте Ассоциации городов Украины

Проезд в маршрутке за 200 грн: художник из Австралии изобразил киевские Позняки © Instagram,

Представители местной власти призвали правительство Украины предусмотреть в госбюджете средства на финансирование льгот на проезд и погасить долги за компенсацию в предыдущие годы.

«В случае невыделения из государственного бюджета необходимых средств органы местного самоуправления будут вынуждены поднять цены на проезд в общественном транспорте, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение на территориях громад», — говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что задолженность государства по компенсированию льгот приводит к недофинансированию других социально значимых сфер и деградации транспортной системы городов.