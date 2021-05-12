Новосозданный орган будет заниматься выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики. Проект постановления о создании БЭБ был разработан Министерством юстиции.
Деятельность бюро будет направляться и координироваться Кабмином. БЭБ будет ответственным за борьбу с экономическими, в частности и налоговыми, преступлениями — для этого оно получит соответствующие полномочия СБУ и налоговой милиции.
По словам чиновников, работа нового органа будет способствовать внедрению новых аналитических подходов в противодействии экономическим преступлениям, их предупреждении и минимизации недобросовестной конкуренции.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, принятие законопроекта прекратит эпоху «маски-шоу» в стране.
В марте президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности Украины. Создание БЭБ было одним из условий меморандума о кредите Евросоюза, который выдается на сумму 1,2 миллиарда евро под 0,125% годовых на 15 лет.