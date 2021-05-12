На Украине больше не будет налоговой милиции. Решение о создании нового ведомства, Бюро экономической безопасности (БЭБ), в среду, 12 мая, принял Кабинет министров

Новосозданный орган будет заниматься выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики. Проект постановления о создании БЭБ был разработан Министерством юстиции.

Борьба с олигархами или ее имитация. Зачем Киеву Бюро экономической безопасности © pravo.ua

По словам чиновников, работа нового органа будет способствовать внедрению новых аналитических подходов в противодействии экономическим преступлениям, их предупреждении и минимизации недобросовестной конкуренции.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, принятие законопроекта прекратит эпоху «маски-шоу» в стране.

В марте президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности Украины. Создание БЭБ было одним из условий меморандума о кредите Евросоюза, который выдается на сумму 1,2 миллиарда евро под 0,125% годовых на 15 лет.