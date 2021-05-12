Убыток зафиксировали пять компаний, причем в трех из них его размер превысил 10 млрд гривен (почти 27 млрд рублей): «Укрэнерго» — 27,5 млрд гривен (почти 74 млрд рублей), «Нафтогаз Украины» — 19 млрд гривен (51 млрд рублей), «Укрзализныця» — 12 млрд гривен (32 млрд рублей).
Убыток «Энергоатома» составил 4,8 млрд гривен (почти 13 млрд рублей), а убыток «ОПЗ» — 1,2 млрд гривен (3,2 млрд рублей).
Ещё пять крупнейших госкомпаний по итогам года получили прибыль: «Укрнефть» — 4,3 млрд гривен (12 млрд рублей), «Укргидроэнерго» — 4,1 млрд гривен (11 млрд рублей), «Укроборонпром» — 2,6 млрд гривен (7 млрд рублей), «Укрпочта» — 0,19 млрд гривен (0,51 млрд рублей), «Центрэнерго» — 0,06 млрд гривен (0,16 млрд рублей).