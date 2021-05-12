Половина из 10 крупнейших компаний, контрольный пакет корпоративных прав на которые принадлежит государству, получили убыток по итогам 2020 года. Об этом 12 мая сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на официальную информацию о финансовых результатах компаний

«Укрзализныця» зафиксировала рекордный убыток за 2020 год © Facebook, Євген Кравцов Убыток «Энергоатома» составил 4,8 млрд гривен (почти 13 млрд рублей), а убыток «ОПЗ» — 1,2 млрд гривен (3,2 млрд рублей). Ещё пять крупнейших госкомпаний по итогам года получили прибыль: «Укрнефть» — 4,3 млрд гривен (12 млрд рублей), «Укргидроэнерго» — 4,1 млрд гривен (11 млрд рублей), «Укроборонпром» — 2,6 млрд гривен (7 млрд рублей), «Укрпочта» — 0,19 млрд гривен (0,51 млрд рублей), «Центрэнерго» — 0,06 млрд гривен (0,16 млрд рублей).