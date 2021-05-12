Макаренко отметил, что реформа бывшей и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, ведущая к уничтожению медицины, не остановлена: сокращается финансирование и число медучреждений, не хватает врачей, увольняется средний медперсонал.
«С 2015 по 2020 год сокращение медицинских работников среднего звена составило 21% — а это 70,5 тысячи человек», — сказал Макаренко.
Он подчеркнул, что особенно нехватка медсестер ощущается в сельских и районных больницах.
Макаренко добавил, что ОПЗЖ зарегистрировала в Раде законопроекты, которые должны привести к увеличению бюджетного финансирования медицинской сферы.
Также депутат поздравил украинских медсестер с Международным днем медицинской сестры и поблагодарил их за самоотверженный труд.
Ранее сообщалось, что с начала 2020 года более 66 тысяч украинских врачей и медицинских работников выехали из Украины. Многие из них нашли работу в Польше.