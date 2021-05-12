За последние пять лет с Украины уехали на заработки в другие страны более 70 тысяч медиков. Об этом 12 мая заявил депутат партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, профессор, заслуженный врач Украины Михаил Макаренко

В Харькове из-за нехватки медиков не будут создавать дополнительные койки © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Ульяны Супрун, ведущая к уничтожению медицины, не остановлена: сокращается финансирование и число медучреждений, не хватает врачей, увольняется средний медперсонал.

«С 2015 по 2020 год сокращение медицинских работников среднего звена составило 21% — а это 70,5 тысячи человек», — сказал Макаренко.

Он подчеркнул, что особенно нехватка медсестер ощущается в сельских и районных больницах.

Макаренко добавил, что ОПЗЖ зарегистрировала в Раде законопроекты, которые должны привести к увеличению бюджетного финансирования медицинской сферы.

Также депутат поздравил украинских медсестер с Международным днем медицинской сестры и поблагодарил их за самоотверженный труд.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года более 66 тысяч украинских врачей и медицинских работников выехали из Украины. Многие из них нашли работу в Польше.