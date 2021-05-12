Уменьшение части взносов в солидарную пенсионную систему за счет их перераспределения в накопительную систему приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда и фондов социального страхования, считают эксперты. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Федор Тихий

Автор отмечает, что накопительная система восточноевропейских стран не оправдала надежд на построение такого уровня пенсионного обеспечения граждан, который наработан в Западной Европе.

«Причина — низкий уровень зарплат и соответствующих ему взносов, слабое развитие финансовых институтов и небольшой выбор фондов для инвестирования с достаточной доходностью на пенсионные накопления», — объяснил Тихий.

Пенсии по-новому. Что готовят украинцам © CC0, Pixabay

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале 2021 года пообещал запустить накопительную пенсионную систему до конца текущего года. По словам премьера, другая действующая система, солидарная, исчерпала себя, а накопительная позволит украинцам получать достойные пенсии.

Подробнее о накопительной пенсионной системе читайте в статье на сайте Украина.ру.