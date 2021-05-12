Автор отмечает, что накопительная система восточноевропейских стран не оправдала надежд на построение такого уровня пенсионного обеспечения граждан, который наработан в Западной Европе.
«Причина — низкий уровень зарплат и соответствующих ему взносов, слабое развитие финансовых институтов и небольшой выбор фондов для инвестирования с достаточной доходностью на пенсионные накопления», — объяснил Тихий.
Так, в Литве и Латвии ставку взносов в течение нескольких лет снижали до 2%, а в Эстонии свели к нулю. Чехия в 2016 году объявила о ликвидации второго уровня пенсионной системы, а в Польше из-за введенных государством ограничений на формы инвестирования фондами страхования последние начали получать негативную доходность.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале 2021 года пообещал запустить накопительную пенсионную систему до конца текущего года. По словам премьера, другая действующая система, солидарная, исчерпала себя, а накопительная позволит украинцам получать достойные пенсии.
Подробнее о накопительной пенсионной системе читайте в статье на сайте Украина.ру.