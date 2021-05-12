Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук не обращался к властям РФ за помощью или политическим убежищем, Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Украины. Такое заявление сделал 12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Насколько мы знаем из сообщений СМИ, сам Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался — первое. Второе — мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что в Кремле наблюдают за ситуацией и хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит преследование по политическим мотивам.

Депутат Госдумы РФ осудила Украину за обвинения против Медведчука © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Виктор Медведчук является украинским политиком, при этом, в отличие от многих политиков на Украине, по словам Пескова, он выступает за «нормализацию и поддержание на должном уровне взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией».

Согласно опросам населения Украины, добавил представитель Кремля, такую точку зрения разделяет достаточно много украинцев.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. В доме и офисах главы ОПЗЖ Служба безопасности Украины провела обыски.