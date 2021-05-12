«Насколько мы знаем из сообщений СМИ, сам Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался — первое. Второе — мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что в Кремле наблюдают за ситуацией и хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит преследование по политическим мотивам.

Депутат Госдумы РФ осудила Украину за обвинения против Медведчука
Депутат Госдумы РФ осудила Украину за обвинения против Медведчука
© РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
Также Песков подчеркнул, что Виктор Медведчук является украинским политиком, при этом, в отличие от многих политиков на Украине, по словам Пескова, он выступает за «нормализацию и поддержание на должном уровне взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией».

Согласно опросам населения Украины, добавил представитель Кремля, такую точку зрения разделяет достаточно много украинцев.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. В доме и офисах главы ОПЗЖ Служба безопасности Украины провела обыски.