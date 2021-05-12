«Короче, я а**енная. Будем делать новые цветные пряди или не?» — спросила подписчиков блогер.
«Так спрашиваешь, типа ты прислушаешься к чужому мнению?», «Лучше новый цвет волос», «Долбаная павлиниха», «Может, новый цвет?», «Е**ни зеленый!», «Конечно да, лето на носу. Волосы требуют перемен», «Лучше цветные брови», «Для разнообразия будет хороший эксперимент над тем, какой цвет будет выглядеть не хуже», — ответили фолловеры.
Кстати, совсем недавно скуластая украинка съездила в Турцию, где сделала сразу несколько пластических операций. В их числе была липосакция, округление ягодиц и создание на животе «кубиков пресса».
Анастасии Покрищук 31 год, она родилась в столице Украины. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы. В итоге женщина стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star.
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Несколько дней назад решилась на преображение другая «выдающаяся» блогерша Украины Мила Кузнецова, известная натуральным бюстом 15-го размера. Девушка сделала каре и покрасила волосы в синий цвет.