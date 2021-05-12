Защита Порошенко отметила, что им известно отрицательное мнение Гордона относительно политики Порошенко, однако как журналист, по их мнению, он не должен выдавать свое мнение за факты.
«Мы анонсируем, что в ближайшее время, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет представлен первый такого рода иск от имени Петра Порошенко к Гордону с требованием признать недостоверным распространение этого утверждения», — говорится в заявлении.
Также защита Порошенко предложила Гордону встретиться, чтобы прояснить ситуацию.
7 мая в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» известный журналист Дмитрий Гордон заявил, что пятый президент Украины Порошенко вступил в «преступный сговор» с Владимиром Путиным и приказал украинской армии сдать Мариуполь.
В 2014 году подразделения Национальной гвардии Украины отступили из Мариуполя, где накануне, в День Победы, украинские неонацисты устроили расстрел местных милиционеров и мирных граждан.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.