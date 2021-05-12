Депутат Рады и экс-президент Украины Петр Порошенко ждет от журналиста Дмитрия Гордона опровержения информации о сговоре Порошенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 12 мая заявили адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань на брифинге в «Интерфакс-Украина», который транслировался на сайте агентства

Защита Порошенко отметила, что им известно отрицательное мнение Гордона относительно политики Порошенко, однако как журналист, по их мнению, он не должен выдавать свое мнение за факты.

«Мы анонсируем, что в ближайшее время, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет представлен первый такого рода иск от имени Петра Порошенко к Гордону с требованием признать недостоверным распространение этого утверждения», — говорится в заявлении.

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7 мая в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» известный журналист Дмитрий Гордон заявил, что пятый президент Украины Порошенко вступил в «преступный сговор» с Владимиром Путиным и приказал украинской армии сдать Мариуполь.

В 2014 году подразделения Национальной гвардии Украины отступили из Мариуполя, где накануне, в День Победы, украинские неонацисты устроили расстрел местных милиционеров и мирных граждан.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.