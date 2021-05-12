«Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС», — заявил министр.
Он также выделил необходимость развития Военно-морских сил Украины, что назвал личным приоритетом.
Накануне Таран сообщил, что министерство завершает подготовку Плана обороны Украины. Также завершается и подготовка Стратегического оборонного бюллетеня.
В частности, был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне Украины, а также о Вооруженных силах Украины.
25 сентября 2019 года вступил в силу закон о Плане обороны Украины, автором которого является президент Украины Владимир Зеленский.
План предусматривает законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставляет право президенту утверждать структуру плана.
В марте 2020 года Зеленский утвердил структуру документа, а также поручил Кабинету министров и силовикам разработать.