Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Стратегия военной безопасности страны, которая вскоре будет представлена, предусматривает увеличение военно-морского потенциала Украины для усиления средств обороны в Азово-Черноморском регионе. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Минбороны на сайте ведомства

«Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС», — заявил министр.

Повоевать руками Украины и заработать: зачем англичане дают Киеву кредит на развитие флота © пресс-служба министерства обороны Украины

Накануне Таран сообщил, что министерство завершает подготовку Плана обороны Украины. Также завершается и подготовка Стратегического оборонного бюллетеня.

В частности, был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне Украины, а также о Вооруженных силах Украины.

25 сентября 2019 года вступил в силу закон о Плане обороны Украины, автором которого является президент Украины Владимир Зеленский.

План предусматривает законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставляет право президенту утверждать структуру плана.

В марте 2020 года Зеленский утвердил структуру документа, а также поручил Кабинету министров и силовикам разработать.