Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным визитом руководства РФ и депутатов партии «Единая Россия» в Донбасс, который Киев считает своей временно спорной территорией. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба МИД Украины на сайте ведомства

«Участие украинских граждан с российскими паспортами, навязанными оккупационной администрацией, в выборах в Госдуму РФ поставит под сомнение их легитимность», — говорится в заявлении.

Кроме того, такие действия российской стороны, по мнению МИД Украины, подрывают политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе.

Генсек ООН поставил крест на планах Зеленского по Донбассу © UN Photo , Evan Schneider

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.