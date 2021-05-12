«Участие украинских граждан с российскими паспортами, навязанными оккупационной администрацией, в выборах в Госдуму РФ поставит под сомнение их легитимность», — говорится в заявлении.
Кроме того, такие действия российской стороны, по мнению МИД Украины, подрывают политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе.
Осенью «Единая Россия» на выборах в органы власти всех уровней будет сотрудничать с «Союзом добровольцев Донбасса».
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.