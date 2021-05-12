Сотрудники почтовой службы Украины убили 8 миллионов пчел. Об этом сообщил 12 мая журналист телеканала СТБ Виталий Глагола в своем Facebook

На Украине агрессивные пчелы убили 37-летнего мужчину © РИА Новости, Игорь Агеенко / Перейти в фотобанк

Работники «Укрпочты» везли пчел в грузовике Hyundai без запасов кислорода и отсеков для проветривания.

«Они просто запарились в том грузовике без кислорода и под раскаленными металлом. Они живые — это не просто груз. Пчелам тоже нужен кислород (природная вентиляция), а здесь его не было еще и в жару. У меня сердце разрывается от увиденного вчера. Дело не только в материальных убытках — пчел жалко невероятно», — процитировал журналист пасечницу Марию Лендел.

Стоимость всех погибших пчел на рынке составляла около 500 тысяч гривен (больше 1,3 млн рублей). Отправители обратились в полицию и заявили о намерении подать в суд из-за причиненного ущерба.