Депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко решил рассказать подробности того, как его обворовали в поезде. Об этом 12 мая он написал в Facebook

Гончаренко рассказал, что 10 мая ехал на поезде сообщением Одесса—Ковель в Ровенскую область, где собирался открыть два своих офиса.

«Во время, когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 000 гривен (около 50 тысяч рублей) и банковские карточки. Утром, сразу после того как проснулся, я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги», — написал он.

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Гончаренко выразил благодарность работникам местной полиции, которые, по его словам, оперативно и профессионально сработали и в течение дня вернули карточки.