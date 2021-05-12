Депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» попасть в Офис президента Украины Владимира Зеленского теперь смогут только в случае, если заранее закажут пропуск в бюро, сообщила «Украинская правда» в Telegram 12 мая

«Мы очень возмущались. <…> Но нам потом объяснили охранники, якобы такие ограничения продолжаются, если на работе есть президент. Когда президента нет — проходите, полная открытость», — сказали депутаты.

Сообщается, что дополнительные меры безопасности начали появляться в Офисе Зеленского несколько месяцев назад, после того как украинский политик Гео Лерос решил ворваться в приемную главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Хитрый депутат, который шантажировал Зеленского. Почему Гео Лерос покинул «Слугу народа» © Facebook, Слуга Народу Гео Лерос делал заявление о том, что Зеленский и его коллеги замешаны в коррупции. Также он не исключил, что украинский президент торгует должностями в правительстве.

Перед этим Гео Лерос был исключен из фракции за обвинения в сторону Зеленского и критику его политики.