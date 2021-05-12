Двадцать шесть пунктов вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» начали работу в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщает 12 мая РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава ПМР

«В каждой поликлинике, СВА Тирасполя и Бендер, а также в поликлиниках при центральных районных больницах с сегодняшнего дня от коронавируса прививают российской вакциной», — заявили в Минздраве.

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Всего, по данным оперативного штаба ПМР, коронавирус был лабораторно подтвержден у 48 438 приднестровцев, из них 1149 скончались, сообщают РИА Новости.