«В каждой поликлинике, СВА Тирасполя и Бендер, а также в поликлиниках при центральных районных больницах с сегодняшнего дня от коронавируса прививают российской вакциной», — заявили в Минздраве.
На текущий момент в Приднестровье 2435 человек уже привиты первой дозой вакцины AstraZeneca, 1285 человек — первой дозой «Спутника V» и 930 человек — двумя дозами вакцины Pfizer, отмечают РИА Новости.
Всего, по данным оперативного штаба ПМР, коронавирус был лабораторно подтвержден у 48 438 приднестровцев, из них 1149 скончались, сообщают РИА Новости.