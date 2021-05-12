Жителям города Днепр, задержанным в Закарпатье за расклейку листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения, назначен домашний арест. Об этом 12 мая сообщается на сайте Закарпатской областной прокуратуры

«В течение 60 суток они не смогут оставлять место своего проживания в определенные часы и выезжать за пределы Днепра», — сообщили в прокуратуре.

Жителю Закарпатья грозит тюремный срок за посты в соцсетях © Adrianna Calvo/Pexels

По данным правоохранителей, мужчинам поручили распространять в городе Берегово листовки, направленные на разжигание межнациональной розни, за денежное вознаграждение.

В ночь с 1 на 2 мая они расклеили листовки на воротах и заборах жилых зданий в Берегово. Надписи на листовках содержали угрозы венграм, проживающим в Закарпатье. Следствие по данному делу продолжается.

Ранее в 2017 году украинские неонацисты из запрещенной в РФ группировки «Братство» осуществляли нападения на представителей венгерской диаспоры Закарпатья, однако тогда власти открыли уголовные дела не в отношении ультраправых, а против пострадавших.

Венгров обвинили в государственной измене, а также в том, что они «сами себя избили», несмотря на то что радикалы опубликовали видео нападения на представителей венгерской диаспоры.