Экспорт украинского зерна снизился на 24% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет 39 миллионов тонн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины 12 мая

В 2020 году было экспортировано на 12,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур больше.

Украинские аграрии экспортируют зерно, не боясь оставить страну без хлеба © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Всего за прошлый сезон было экспортировано 15,289 млн тонн пшеницы (меньше на 4,236 млн тонн по сравнению с прошлым годом), 4,125 млн тонн ячменя (меньше на 649 тысяч тонн) и 19,614 млн тонн кукурузы (меньше на 7,655 млн тонн).

Ранее в 2018 году экспорт украинского зерна резко уменьшился впервые за 5 лет. В 2020 году урожай зерна на Украине установил антирекорд, став самым низким за последние годы.