«Оказалось, что приватовцы регулярно списывали за «розваги» по 150-700 грн за раз. В отдельные дни сотрудники фининститута не постеснялись дважды удержать деньги в течение часа на общую сумму 650 грн», — выяснили журналисты портала.
Это не единичный случай, стало известно о еще как минимум одном таком примере. Причем обе карты были открыты в одном и том же отделении банка, сообщает ProstoMob.
Отмечается, что представители банка не смогли дать четкий ответ на вопрос журналистов о возможности вернуть списанные средства.
При этом опрошенные изданием ProstoMob эксперты отмечают, что оспорить операции возможно, если не применялась дополнительная аутентификация при помощи одноразовых паролей.