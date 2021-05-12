«Приватбанк» ночами списывает у украинских пенсионеров тысячи гривен за видеоигры, несмотря на отсутствие у стариков смартфонов, сообщает 12 мая портал ProstoMob

«Оказалось, что приватовцы регулярно списывали за «розваги» по 150-700 грн за раз. В отдельные дни сотрудники фининститута не постеснялись дважды удержать деньги в течение часа на общую сумму 650 грн», — выяснили журналисты портала.

Украденные земли, новые суды за Приватбанк. Главное в экономике Украины 16-23 октября © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Отмечается, что представители банка не смогли дать четкий ответ на вопрос журналистов о возможности вернуть списанные средства.

При этом опрошенные изданием ProstoMob эксперты отмечают, что оспорить операции возможно, если не применялась дополнительная аутентификация при помощи одноразовых паролей.