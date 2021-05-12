Качка подчеркнул, что украинское государство собирается поднять этот вопрос во время переговоров с Евросоюзом и «продавливать эту инциативу».
«Тай представила позиции США в поддержку свободного производства вакцин. Мы выразили свою поддержку», — написал Качка в своем Facebook.
Также торговый представитель Украины заверил американскую коллегу в том, что украинская сторона считает такие действия нужными для того, чтобы улучшить глобальную ситуацию с пандемией.
Ранее вопрос о доступе к технологии производства вакцин поднимался в начале мая. Тогда Белый дом сказал о возможности временного приостановление патентов на вакцины от COVID-19.