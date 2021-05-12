Киев поддержал инициативу Белого дома снять ограничения с производства вакцин против коронавируса. Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка после беседы с американской коллегой Кэтрин Тай, сообщает «Европейская правда» 12 мая

Качка подчеркнул, что украинское государство собирается поднять этот вопрос во время переговоров с Евросоюзом и «продавливать эту инциативу».

«Тай представила позиции США в поддержку свободного производства вакцин. Мы выразили свою поддержку», — написал Качка в своем Facebook.

Ляшко рассказал, когда на Украину поступит вакцина AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Ранее вопрос о доступе к технологии производства вакцин поднимался в начале мая. Тогда Белый дом сказал о возможности временного приостановление патентов на вакцины от COVID-19.