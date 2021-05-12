Кроме «Спецжилфонда» также обыск идет по адресам ряда компаний и других субъектов в рамках расследования хищений средств на сумму свыше 10 млн гривен (около 25 млн рублей).
Согласно материалам следствия, между КП «Спецжилфонд» и подрядным предприятием в 2018-2020 годах были заключены договоры подряда на выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей, строительству распределительных пунктов, трансформаторной подстанции.
«Не выполнив работы в полном объеме, подрядная организация на основании подписанных КП «Спецжилфонд» актов завладела средствами из столичного бюджета на вышеуказанную сумму. Обыски пока продолжаются», — сообщила Максимец.
Накануне правоохранители проводили обыски в коммунальном объединении «Киевзеленстрой» по делу об уклонении от налогов при реконструкции столичных парков.
Также накануне велись обыски по делу лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Следственные действия проходили у него дома на улице Монтажников в Киеве, а также в офисе партии.