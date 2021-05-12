Подольская окружная прокуратура вместе с Управлением спецрасследований (УСР) пришла с обысками в офис Коммунального предприятия «Спецжилфонд» Киевской городской государственной администрации. Об этом 12 мая сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец в Facebook

Шоу для посольства США: зачем украинские силовики обыскивают офис Коломойского © Facebook, Mykhailo Tkach

Согласно материалам следствия, между КП «Спецжилфонд» и подрядным предприятием в 2018-2020 годах были заключены договоры подряда на выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей, строительству распределительных пунктов, трансформаторной подстанции.

«Не выполнив работы в полном объеме, подрядная организация на основании подписанных КП «Спецжилфонд» актов завладела средствами из столичного бюджета на вышеуказанную сумму. Обыски пока продолжаются», — сообщила Максимец.

Накануне правоохранители проводили обыски в коммунальном объединении «Киевзеленстрой» по делу об уклонении от налогов при реконструкции столичных парков.

Также накануне велись обыски по делу лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Следственные действия проходили у него дома на улице Монтажников в Киеве, а также в офисе партии.