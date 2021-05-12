По словам защитников Медведчука, действия Генпрокуратуры в его отношении незаконны.
«Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений», — сообщили адвокаты лидера ОПЗЖ.
Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дом и офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее его заподозрили в госизмене и в покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.
Позднее Медведчук заявил, что находится на Украине, и назвал действия властей политической расправой за принципиальную политическую позицию.