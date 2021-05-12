Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук готов сегодня явиться в Офис генерального прокурора. Об этом сообщили адвокаты политика Камиль Кирпичев и Людмила Чередниченко, передает Telegram-канал «Политика Страны» 12 мая

Репрессии против оппозиции: что пишут в соцсетях о «деле Медведчука» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений», — сообщили адвокаты лидера ОПЗЖ.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дом и офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее его заподозрили в госизмене и в покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

Позднее Медведчук заявил, что находится на Украине, и назвал действия властей политической расправой за принципиальную политическую позицию.