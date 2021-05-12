Видеоролик с репетиции украинской группы Go_A на сцене «Евровидения-2021» стал одним из лидеров по числу просмотров на YouTube. Сейчас он занимает четвертую строчку, а ранее брал высоту третьего места. Информация об этом появилась на странице группы в Facebook 11 мая

Данилко ответил на обвинения Стерненко о гастролях в России © Андрей Данилко/Инстаграм

Go_A выйдет на сцену «Евровидения» в первом полуфинале под номером 15. Они выступят с песней «Шум», написанной на основе украинской игры-веснянки «Зеленый шум».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СОЛИСТКА УКРАИНСКОЙ ГРУППЫ GО_A РАССКАЗАЛА О ВЫСТУПЛЕНИЯХ В РФ И ПОКЛОННИКАХ ИЗ РОССИИ.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» будет проходить на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме 18, 20 и 22 мая.

Группа Go_A должна была представить Украину на конкурсе еще в 2020 году с треком «Соловей», однако помешала пандемия, из-за которой «Евровидение» было отменено.