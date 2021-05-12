В связи с популярностью репетиции украинской группы на видеоплатформе букмекеры пересмотрели шансы коллектива на победу, подняв песню «Шум» с 10-го на 9-е место. Напомним, до начала репетиций на арене Ahoy музыканты были во второй десятке претендентов на победу.
Go_A выйдет на сцену «Евровидения» в первом полуфинале под номером 15. Они выступят с песней «Шум», написанной на основе украинской игры-веснянки «Зеленый шум».
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Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» будет проходить на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме 18, 20 и 22 мая.
Группа Go_A должна была представить Украину на конкурсе еще в 2020 году с треком «Соловей», однако помешала пандемия, из-за которой «Евровидение» было отменено.