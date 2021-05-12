Так, в магазине сети АТБ в Днепре продают вскрытые банки кошачьего корма.
«Видимо, для дегустации», — сыронизировали в посте.
В этом же городе в супермаркете «Варус» торгуют березовым соком в коробках с плесенью под крышками.
В супермаркете «Сильпо» в Мелитополе нашли паштет с плесенью.
Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее.
Ранее мы писали, как жительница Днепра принесла домой из магазина апельсины с червяками. В Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет». А в Днепропетровской области женщина купила ромовую бабку с использованным лейкопластырем внутри.