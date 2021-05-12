Украинцы нередко видят на прилавках магазинов испорченные или вскрытые продукты. Telegram-канал «Черный список» на днях опубликовал подборку неприятных находок покупателей

Украинцы дерутся в магазинах за скидочные товары © CC0, Pixabay

«Видимо, для дегустации», — сыронизировали в посте.

В этом же городе в супермаркете «Варус» торгуют березовым соком в коробках с плесенью под крышками.

В супермаркете «Сильпо» в Мелитополе нашли паштет с плесенью.

Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее.

Ранее мы писали, как жительница Днепра принесла домой из магазина апельсины с червяками. В Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет». А в Днепропетровской области женщина купила ромовую бабку с использованным лейкопластырем внутри.