По информации полиции, автомобиль Seat, в котором находились трое украинцев, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
«Водитель грузовика сумел проехать частично по обочине, избежав лобового столкновения. В ДТП пострадал 9-летний мальчик, который ехал на заднем сиденье. Ребенок получил серьезные травмы головы. Несмотря на усилия спасателей, жизнь ребенка спасти не удалось», — говорится в сообщении.
По данному факту правоохранители Польши возбудили дело.
В конце марта в Польше произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. В результате аварии погиб один из пассажиров, еще четверо травмировались.
Примерно на том же участке дороги в начале марта произошло еще одно ДТП. Тогда погибли пять человек и 35 были госпитализированы.