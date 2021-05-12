Девятилетний ребенок скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства в Польше. Об этом 11 мая сообщила региональная служба спасения Польши в Facebook

По информации полиции, автомобиль Seat, в котором находились трое украинцев, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

«Водитель грузовика сумел проехать частично по обочине, избежав лобового столкновения. В ДТП пострадал 9-летний мальчик, который ехал на заднем сиденье. Ребенок получил серьезные травмы головы. Несмотря на усилия спасателей, жизнь ребенка спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Необъявленная война на дорогах. Украина обошла Европу по смертельным ДТП © скриншот из видео ГУ НП в Запорожской области

В конце марта в Польше произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. В результате аварии погиб один из пассажиров, еще четверо травмировались.

Примерно на том же участке дороги в начале марта произошло еще одно ДТП. Тогда погибли пять человек и 35 были госпитализированы.