На экс-прокурора и президента футбольного клуба «Сумы» Геннадия Демьяненко было совершено покушение, после которого он попал в больницу с множеством ножевых ранений, сообщило местное издание Sumy Today 11 мая

«После совместного распития спиртных напитков 52-летний сумчанин нанес многочисленные ножевые ранения своему 44-летнему знакомому. В результате чего мужчина попал в больницу», — говорится в сообщении.

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Ранее в помещении, где находился президент клуба украинской Премьер-лиги «Ингулец» Александр Поворознюк, произошел взрыв гранаты, от которого он чуть не погиб. Тогда один человек был смертельно ранен, другой госпитализирован.