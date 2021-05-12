«После совместного распития спиртных напитков 52-летний сумчанин нанес многочисленные ножевые ранения своему 44-летнему знакомому. В результате чего мужчина попал в больницу», — говорится в сообщении.
О преступлении полиция узнала с помощью жены пострадавшего. На данный момент злоумышленника задержали и оповестили о подозрении в совершении уголовного преступления. Следствие продолжается.
Ранее в помещении, где находился президент клуба украинской Премьер-лиги «Ингулец» Александр Поворознюк, произошел взрыв гранаты, от которого он чуть не погиб. Тогда один человек был смертельно ранен, другой госпитализирован.