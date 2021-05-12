Украина ожидает обострения ситуации на границе с Россией в любой момент. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран 12 мая на всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве

«Что касается обострения, возможно, осенью, я бы сказал так — если я буду рассчитывать на то, что осенью может быть обострение, я должен нести уголовную ответственность. Мы ожидаем возможного обострения в любой момент. Мы всегда готовы дать соответствующий отпор», — сказал Таран.

Генсек ООН поставил крест на планах Зеленского по Донбассу © UN Photo , Evan Schneider

«Мы наблюдаем, по данным нашей разведки, по информации, которую мы получаем также от разведок наших западных партнеров, Россия очень медленно отводит войска. Отводит — это так, но очень медленно, и то, что они обещали к маю уже отвести войска, не соответствует действительности», — подчеркнул Таран.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.

В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.