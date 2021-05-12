«Что касается обострения, возможно, осенью, я бы сказал так — если я буду рассчитывать на то, что осенью может быть обострение, я должен нести уголовную ответственность. Мы ожидаем возможного обострения в любой момент. Мы всегда готовы дать соответствующий отпор», — сказал Таран.
По его словам, с утра он получил данные, согласно которым Россия якобы не спешит отводить войска от границ Украины.
«Мы наблюдаем, по данным нашей разведки, по информации, которую мы получаем также от разведок наших западных партнеров, Россия очень медленно отводит войска. Отводит — это так, но очень медленно, и то, что они обещали к маю уже отвести войска, не соответствует действительности», — подчеркнул Таран.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.
В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.