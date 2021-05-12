Большинство граждан Украины выразили мнение, что вопрос продажи иностранцам украинской земли должен решаться на всеукраинском референдуме. Об этом 12 мая свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг»

Отмечается, что 77% украинцев выступают за проведение всеукраинского референдума о введении на Украине рынка купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения, который должен заработать с 1 июня. При этом 16% отказались поддержать инициативу.

Украина на будет прежней. В чьих интересах Киев проводит земельную реформу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Опрос провели 23-27 апреля среди 2000 респондентов по всей Украине методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Ранее Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что референдум по поводу продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет проведен в течение ближайших трех лет.

Рада одобрила законопроект, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Документ также предусматривает отмену действия моратория на продажу аграрной земли со второго полугодия 2021 года.