Отмечается, что 77% украинцев выступают за проведение всеукраинского референдума о введении на Украине рынка купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения, который должен заработать с 1 июня. При этом 16% отказались поддержать инициативу.
Также 58% граждан точно приняли бы участие в референдуме, 17% не определились и 20% планируют проигнорировать референдум.
Опрос провели 23-27 апреля среди 2000 респондентов по всей Украине методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.
Ранее Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что референдум по поводу продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет проведен в течение ближайших трех лет.
Рада одобрила законопроект, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Документ также предусматривает отмену действия моратория на продажу аграрной земли со второго полугодия 2021 года.