За прошедшие сутки украинские военные дважды нарушили перемирие. Об этом сообщили 12 мая в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило — 2 раза», — говорится на сайте представительства ДНР. Украина нанесла ракетный удар по ДНР: есть погибшие © Facebook, Операція об'єднаних сил Атаке подвергся поселок Красный Партизан возле Ясиноватой. В результате обстрела погиб один военнослужащий сил ДНР, еще двое получили ранения. Ранее в Донбассе начали действовать дополнительные меры обеспечения перемирия. Они подразумевают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.