«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило — 2 раза», — говорится на сайте представительства ДНР.
Согласно сообщению, огонь по республике велся из минометов и противотанкового ракетного комплекса.
Атаке подвергся поселок Красный Партизан возле Ясиноватой. В результате обстрела погиб один военнослужащий сил ДНР, еще двое получили ранения.
Ранее в Донбассе начали действовать дополнительные меры обеспечения перемирия. Они подразумевают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.