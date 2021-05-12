По информации СМИ, Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ обнаружила несоответствие между официальными и реальными доходами украинской певицы Каролины Куек, известной как Ани Лорак. Об этом 11 мая написала «Версия»

Подозрения вызвало «Шоу Дива», которое певица планирует показать в разных городах России. Журналисты утверждают, что финансовый размах проекта существенно превышает суммы, указанные певицей в декларации о доходах.

«ФНС России выясняет, насколько расходы певицы соответствуют ее доходам, и готовит судебный иск в связи с уклонением Ани Лорак от уплаты налогов и введением в заблуждение фискальных органов. Не исключено, что аналогичный иск готовят и украинские налоговые органы», — пишет «Версия».

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В 2015 году артистка зарегистрировала в России ООО «Ани Лорак продакшн», в качестве адреса юрлица значится подмосковный Красногорск. СМИ указывают на интересную деталь: якобы певица указала в документах, что концертный бизнес ее компании приносит почти нулевую прибыль.

При этом, по данным открытых источников, доход артистки за 2019 год составил 44 254 000 рублей, а расходы — 29 064 000 рублей. Кроме того, несколько лет назад исполнительница сама проговорилась, что получает по 50 тысяч долларов за концерт.

Известно также, что на ООО «Ани Лорак продакшн» на данный момент висит взыскание от налоговиков на сумму 11576 рублей, однако Лорак не торопится оплачивать долг.

По данным СМИ, в 2019 году Лорак попала в черный список украинских налоговых органов за то, что регулярно «забывала» предоставить данные о своих доходах.

К слову, не так давно артистка приобрела особняк в Подмосковье, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.