Из-за опасных компонентов, которые обеспечивают вкус и пышную пену, специалисты признали самым вредным алкогольным напитком пиво. Об этом сообщается 12 мая на сайте changeua.com

Право на пиво. На Украине готовят крафтовую революцию © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Дело в том, что во время роста и созревания хмель вытягивает такие металлы, как кобальт.

В бутылке пива объемом 375 мл содержится предельно допустимая суточная доза кобальта для взрослого. Попадание кобальта в организм повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Если наступило острое алкогольное отравление пенным напитком, доза кобальта в организме может привести даже к летальному исходу.

По мнению ученых, наиболее безопасный из спиртных напитков — красное сухое вино. Норма в день, которую не стоит превышать, — один-два бокала.