Согласно исследованию, пиво не такой безопасный напиток, как обычно считается. Ученые признали самым опасным компонентом пива хмель.
Дело в том, что во время роста и созревания хмель вытягивает такие металлы, как кобальт.
В бутылке пива объемом 375 мл содержится предельно допустимая суточная доза кобальта для взрослого. Попадание кобальта в организм повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Если наступило острое алкогольное отравление пенным напитком, доза кобальта в организме может привести даже к летальному исходу.
По мнению ученых, наиболее безопасный из спиртных напитков — красное сухое вино. Норма в день, которую не стоит превышать, — один-два бокала.