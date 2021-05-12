На Украине разрабатывают три вакцины от коронавируса – одна из них использует технологии, схожие с теми, которые использует компания Moderna. Об этом в интервью изданию «Сегодня» 12 мая рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

По его словам, Украинский фонд исследований уже профинансировал на конкурсной основе разработку двух вакцин. Еще одна разрабатывается за счет инвесторов.

Первая вакцина разрабатывается Институтом биологии клетки во Львове — там в искусственных условиях, на дрожжах, выращивается белок COVID-19. Руководит проектом академик Андрей Сибирный.

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«Там разрабатывается вакцина по схожему принципу, но по другой технологии. Результат ожидается на осень. Также данный институт выразил готовность провести разработку собственной мРНК-вакцины. Сейчас они ищут возможность как это сделать, в том числе на базе отечественных заводов по производству белковой субстанции», — рассказал Ляшко.

Разработка третьей вакцины ведется за средства частных инвесторов в ЧАО «Диапроф Мед». В разработке принимает участие эпидемиолог Михаил Фаворов. Компания заявляет, что ученые уже добились нейтрализации вируса на уровне клетки.

По словам Ляшко, государственное финансирование этого проекта будет возможно лишь после его научного обсуждения, а также при наличии фармзавода, который будет готов эту вакцину выпускать.

В настоящее время на Украине отдельные категории граждан вакцинируют препаратами Pfizer и AstraZeneca-SKBio. Ранее также была доступна вакцинация препаратом CoviShield, однако его поставки из Индии были приостановлены.