Отмечается, что если бы выборы в Раду состоялись в начале апреля, то больше всего голосов по-прежнему получила бы партия «Слуга народа» — 22,8%. Однако в начале месяца поддержка политической силы была на уровне 22,9%.
Такая же ситуация с потерей голосов наблюдается у «Европейской солидарности» — 14,4% против 14,6%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 13,7% против 14,2% и «Батькивщины» —12,2% против 12,9%.
Остальные партии не прошли бы необходимый 5%-ный порог.
Опрос провели 23-27 апреля среди 2000 респондентов по всей Украине методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.