Парламентские партии, которые работают в Раде текущего созыва, получили меньше поддержки среди потенциальных избирателей, чем в начале прошлого месяца. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг», опубликованные 12 мая на ее сайте

Рейтинг доверия к Кличко среди жителей Киева выше, чем к Зеленскому © Facebook, Віталій Кличко получила бы партия «Слуга народа» — 22,8%. Однако в начале месяца поддержка политической силы была на уровне 22,9%.

Такая же ситуация с потерей голосов наблюдается у «Европейской солидарности» — 14,4% против 14,6%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 13,7% против 14,2% и «Батькивщины» —12,2% против 12,9%.

Остальные партии не прошли бы необходимый 5%-ный порог.

Опрос провели 23-27 апреля среди 2000 респондентов по всей Украине методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.