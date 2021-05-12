Чтобы представить себя в образе американской звезды реалити-шоу, известной своим выдающимся мягким местом, Никитюк выбрала фото с пляжа, где она сидит, поджав под себя ноги.
«Доброе утро, мои птички. На ночь намазалась кремом от Ким Кардашьян, и посмотрите…!!!!» — пошутила ведущая.
На одном фото ведущая увеличила ягодицы в фотошопе, а на втором оставила те, которые дала ей природа, и предложила подписчикам выбрать лучший вариант.
«Обожаю Ваше чувство юмора», «У Вас своя "Кардашьян" красивее, чем та, что после крема», «Как всегда, огонь даже без крема», «Аж вода в бассейне всколыхнулась от возбуждения и безумной красоты», «Я на секунду охренела», — отреагировали фолловеры.
Кстати, последний комментарий оставила коллега Никитюк, ведущая Маша Ефросинина, ей автор снимков ответила, что сама удивлена, ведь проснулась утром, ничего не подозревая, а пятая точка выросла сама.
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Леся Никитюк — ведущая программ «Орел и решка», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка», также снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».
Ранее артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».