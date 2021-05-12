Жители Луганской Народной Республики за семь лет с начала ее образования доказали, что будут бороться с украинским беззаконием и фашизмом, сказал во время официального поздравления с Днем Республики глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщают РИА Новости 12 мая

Глава ЛНР также поздравил жителей Луганска с годовщиной образования Республики и заявил о том, что семь лет назад они проголосовали за независимость, свободу и справедливость.

«Объединившись, мы доказали, что никогда не будем мириться с фашизмом, беззаконием и ущемлением собственных прав», — сообщается в поздравлении главы ЛНР.

Пасечник поздравил дончан с Днем ДНР © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также глава ЛНР уверил своих граждан, что вместе они смогут построить процветающее государство, потому что в Луганске живут настоящие патриоты, которые готовые защищать свою территорию, историю, традиции и иметь право выбора.

В мае 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».