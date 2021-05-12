Фонд госимущества Украины просит суд вернуть участок нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» в собственность Украины. Об этом 12 мая сообщается на сайте Фонда госимущества

Медведчук рассказал о результатах обыска в его офисе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Фонд государственного имущества Украины, с целью защиты интересов государства на основании материалов, полученных НАБУ в ходе расследования уголовного производства по факту заведомо недостоверного заключения эксперта, обратился с исковым заявлением, в котором просит суд признать за государством право собственности на недвижимое имущество: часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление"», — говорится в сообщении.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура Украины завершили расследование действий эксперта, на основании заключения которого суд в 2017 году отказал в признании права собственности на части нефтепродуктопроводов «Самара — Западное направление» за государством.

В феврале Высший антикоррупционный суд наложил арест на участок нефтепродуктопровода. Также СНБО ввел санкции против 19 компаний, пяти россиян и трех граждан Украины, среди которых оказались Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк — фактическая жена депутата Тараса Козака.

Основанием для санкций против Марченко и Лавренюк стала принадлежность им нефтеперерабатывающего завода в России. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок эксплуатирует компания «ПрикарпатЗападТранс», которую связывают с Медведчуком.