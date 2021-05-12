По словам Савченко, труд украинцев в европейских странах ценится катастрофически низко.
«Ситуация катастрофическая… Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе… И это все зависит от того, как государство ценит своего человека. Чем больше людей едут, тем больше там понимают, что они назад не вернутся — на Украине они ничего не нашли», — сказала Савченко.
Экс-депутат указала, что подобная ситуация сложилась и в области международного сотрудничества, на учениях и в составе коалиционных войск Альянса.
«Украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов дешевле бангладешского, дешевле всех», — добавила она.
Савченко подчеркнула, что все зависит от того, насколько родное государство ценит своего гражданина — и если оно считает его нулем, так же к нему будут относиться и в остальном мире.