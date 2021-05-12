Украинцев ждет двукратный рост тарифов на свет из-за решения властей сократить субсидии распределяющим компаниям как минимум на 40%. Об этом 12 мая сообщает «Обозреватель»

На Украине резко выросли тарифы на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как уверяют источники издания в правительстве, нынешняя стоимость киловатта электроэнергии в 1,68 гривны (около 4,5 рубля) с трудом покрывает даже расходы на ее на транспортировку по сетям, после отмены субсидий тариф будет увеличен до трех и более гривен (около восьми рублей) за киловатт.

Стоимость электроэнергии после нововведений останется единой на всей территории страны, предложение об установлении различных региональных ценников не нашло поддержки среди членов Кабмина.

Таким образом, после роста тарифов среднестатистическая украинская семья будет отдавать за коммунальные услуги 3769 гривен в месяц (около 10 тысяч рублей).

Ранее глава украинской государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко предсказал стране новые «тарифные бунты», если цены на газ не стабилизируются. Он заметил, что на Украине фактически не существует ни розничного, ни оптового рынка газа, из-за чего процесс ценообразования напоминает «стихийный базар».