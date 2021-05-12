В Ивано-Франковске автомобиль BMW X5 расстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Об это в среду, 12 мая, в Facebook сообщила пресс-служба Национальной полиции региона

О взрыве стало известно накануне в 23:25. На место сразу прибыли патрульные, следователи, оперативники и взрывотехники. Стрелять или не стрелять: легализуют ли на Украине ношение оружия? © CC0, Pixabay Взрыв повредил салон автомобиля, передние и задние двери с левой стороны, а также лобовое стекло. В результате происшествия никто не пострадал. По факту произошедшего открыто уголовное дело, подробности инцидента устанавливаются.