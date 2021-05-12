О взрыве стало известно накануне в 23:25. На место сразу прибыли патрульные, следователи, оперативники и взрывотехники.
По предварительным данным, в автомобиль стреляли со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская из оружия, по типу действия похожего на ручной противотанковый гранатомет.
Взрыв повредил салон автомобиля, передние и задние двери с левой стороны, а также лобовое стекло. В результате происшествия никто не пострадал.
По факту произошедшего открыто уголовное дело, подробности инцидента устанавливаются.