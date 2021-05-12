Российскому рэп-исполнителю и музыканту Моргенштерну (Алексею Валееву) запретили въезд на Украину из-за пропаганды культа насилия и жестокости. Об этом 12 мая ведомство сообщило в комментарии «Украинским новостям»

Депутат Рады назвал Моргенштерна чудовищем и пообещал не пустить его на Украину © Моргенштерн/Инстаграм

В письме отмечается, что среди прочего Моргенштерн «во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии».

Ранее Служба безопасности Украины заявляла, что Моргенштерн представляет угрозу нацбезопасности Украины. Украинским телеканалам и радио запретили показывать и транслировать творчество российского исполнителя.

Моргенштерн планировал дать несколько концертов на Украине, но отказался от гастролей в целях безопасности.