Отмечается, что СБУ направила письмо Министерству культуры и информационной политики, в котором предложила включить Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.
В письме отмечается, что среди прочего Моргенштерн «во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии».
Ранее Служба безопасности Украины заявляла, что Моргенштерн представляет угрозу нацбезопасности Украины. Украинским телеканалам и радио запретили показывать и транслировать творчество российского исполнителя.
Моргенштерн планировал дать несколько концертов на Украине, но отказался от гастролей в целях безопасности.