В России участились нападения на учебные заведения из-за психологического расчета на то, что дороже детей у взрослых никого нет и это может быть для них наиболее страшным, сказал в интервью изданию Украина.ру эксперт по безопасности Александр Жилин

Росгвардия: Устроивший стрельбу в Казани владел оружием законно © Пресс-служба НАК / Пресс-служба НАК / Перейти в фотобанк

«Дело в том, что теракты против детей — самое болезненное, что может быть для взрослого населения. <…> Потому что дороже детей у семьи никого нет. Это психологический расчет, и упор делается именно на это», — сказал Жилин.

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Ранее, 11 мая, в гимназии на улице Файзи в Казани 19-летний молодой человек устроил стрельбу, его задержали сотрудники полиции.

Согласно последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек — семеро детей и одна учительница, 21 получил ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.