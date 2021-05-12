Кроме того, невозможно каждую школу превратить в аэропорт с точки зрения безопасности, потому что это не дает стопроцентной гарантии защиты. Поэтому зачастую упор делается именно на детей, полагает эксперт.
«Дело в том, что теракты против детей — самое болезненное, что может быть для взрослого населения. <…> Потому что дороже детей у семьи никого нет. Это психологический расчет, и упор делается именно на это», — сказал Жилин.
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Ранее, 11 мая, в гимназии на улице Файзи в Казани 19-летний молодой человек устроил стрельбу, его задержали сотрудники полиции.
Согласно последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек — семеро детей и одна учительница, 21 получил ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.