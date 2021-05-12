Ранее стало известно, что в доме депутата, а также в его офисе прошли обыски.
Сообщается, что вечером 11 мая к дому Медведчука пришли около 20 мужчин в черном, которые представились соседями. Когда эвакуатор хотел забрать стоявший на дороге автомобиль депутата, они сказали, что сейчас его отгонят. После этого неизвестные остались дежурить у дома
Виктора Медведчука и нардепа Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в нескольких эпизодах: первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на сумму около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов), второй — того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.