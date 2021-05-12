Неизвестные люди не дали эвакуатору увезти автомобиль депутата Верховной Рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом 11 мая сообщило издание Hromadske

Ранее стало известно, что в доме депутата, а также в его офисе прошли обыски.

Сообщается, что вечером 11 мая к дому Медведчука пришли около 20 мужчин в черном, которые представились соседями. Когда эвакуатор хотел забрать стоявший на дороге автомобиль депутата, они сказали, что сейчас его отгонят. После этого неизвестные остались дежурить у дома