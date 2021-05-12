Массовое убийство 19-летним бывшим учеником гимназии школьников и учителей могло быть спланированной заранее операцией, сказал в интервью изданию Украина.ру эксперт по безопасности Александр Жилин

Стрельба в Казани: кто виноват в случившейся трагедии? © кадр из видео Украина.ру

«В условиях, когда по некоторым разведпризнакам можно сделать вывод о том, что против нас в рамках гибридной войны готовы применять в том числе терроризм, я допускаю, что это была некая спланированная операция», — сказал Жилин.

Ранее, 11 мая, в гимназии на улице Файзи в Казани 19-летний молодой человек устроил стрельбу, его задержали сотрудники полиции.

Согласно последним данным, в результате инцидента погибли девять человек — семеро детей и два учителя, 23 получили ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.