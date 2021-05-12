Это происшествие в чем-то напоминает массовое убийство в Керченском политехническом колледже, когда все было списано на одного человека, который стрелял, а потом профессионалы, комментируя эти события, сказали, что там была группа террористов, которая вела огонь, полагает эксперт.
«В условиях, когда по некоторым разведпризнакам можно сделать вывод о том, что против нас в рамках гибридной войны готовы применять в том числе терроризм, я допускаю, что это была некая спланированная операция», — сказал Жилин.
Ранее, 11 мая, в гимназии на улице Файзи в Казани 19-летний молодой человек устроил стрельбу, его задержали сотрудники полиции.
Согласно последним данным, в результате инцидента погибли девять человек — семеро детей и два учителя, 23 получили ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.