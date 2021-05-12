«По предварительным данным следствия, житель Закарпатья распространял в социальных сетях деструктивные сообщения с призывами к захвату власти в стране. В частности, злоумышленник призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства», — сообщили в спецслужбе.
Согласно проведенной лингвистической экспертизе, в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с возможной конфискацией имущества.