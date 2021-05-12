Житель Закарпатья привлек внимание украинских спецслужб после призывов поддержать отделение региона от Украины. Об этом 11 мая в Facebook сообщило УСБУ Закарпатской области

«По предварительным данным следствия, житель Закарпатья распространял в социальных сетях деструктивные сообщения с призывами к захвату власти в стране. В частности, злоумышленник призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства», — сообщили в спецслужбе.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с возможной конфискацией имущества.