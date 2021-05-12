В частности, протестующие требуют рассчитаться с горняками шахт по зарплатным долгам, а также остановить разрушительные процессы в угольной отрасли.
Горняки также требуют «установить адекватную цену на уголь, остановить губительный для отечественного энергорынка импорт ресурсов из России и Белоруссии, а также отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя».
Ранее работники завода «Электротяжмаш» в Харькове перекрыли проспект с требованием выплаты заработной платы. В конце декабря протесты из-за зарплат начались на шахтах олигарха Рината Ахметова.