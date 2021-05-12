Всеукраинская акция протеста горняков началась возле Офиса президента Украины, где шахтеры требуют выплаты заработной платы. Протест транслировался 12 мая в Facebook на странице главы Независимого профсоюза горняков Украины и депутата Рады от «Батькивщины» Михаила Волынца

«Шахтеров обрекают на вымирание». Западному Донбассу угрожает социальная катастрофа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Горняки также требуют «установить адекватную цену на уголь, остановить губительный для отечественного энергорынка импорт ресурсов из России и Белоруссии, а также отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя».

Ранее работники завода «Электротяжмаш» в Харькове перекрыли проспект с требованием выплаты заработной платы. В конце декабря протесты из-за зарплат начались на шахтах олигарха Рината Ахметова.