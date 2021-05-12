По ее словам, такое решение ВОЗ было вызвано информацией о том, что эта мутация может распространяться быстрее аналогов, а также способна обходить некоторые виды защиты.
«Несмотря на то что некоторые предварительные исследования продемонстрировали повышенную трансмиссивность, нам нужно гораздо больше информации об этом штамме вируса. Поэтому нам нужно больше целевого секвенирования (методы определения порядка нуклеотидов в молекуле ДНК. — Ред.)», — сказала Ван Керкхове.
При этом она подчеркнула, что существующие на сегодняшний день вакцины эффективны против индийского штамма.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил, что индийский штамм, поражающий легкие, печень и желудочно-кишечный тракт, движется на Украину. На данный момент он уже зафиксирован в соседних Чехии, Польше и Румынии.