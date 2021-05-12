Индийский штамм коронавируса (B.1.617) внесен в перечень опасных вариантов инфекции, представляющих угрозу на глобальном уровне. Об этом технический специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Мария Ван Керкхове сообщила на брифинге 11 мая

Степанов назвал агрессивные симптомы индийского штамма коронавируса © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Несмотря на то что некоторые предварительные исследования продемонстрировали повышенную трансмиссивность, нам нужно гораздо больше информации об этом штамме вируса. Поэтому нам нужно больше целевого секвенирования (методы определения порядка нуклеотидов в молекуле ДНК. — Ред.)», — сказала Ван Керкхове.

При этом она подчеркнула, что существующие на сегодняшний день вакцины эффективны против индийского штамма.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил, что индийский штамм, поражающий легкие, печень и желудочно-кишечный тракт, движется на Украину. На данный момент он уже зафиксирован в соседних Чехии, Польше и Румынии.