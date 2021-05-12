Пока Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генпрокурора выясняют местонахождение главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его супруга Оксана Марченко предположительно находится в Хорватии. Об этом свидетельствует публикация, размещенная в ее Instagram-аккаунте 11 мая

Медведчук рассказал о результатах обыска в его офисе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Друзья, из-за бесконечной суеты и цифровизации нашей жизни мы очень многое упускаем из виду. Многое, очень простое и важное, что может созидать нас изнутри, проходит мимо. Мы часто презираем обыкновенные обстоятельства нашей жизни: не шумные, не яркие, не впечатляющие, но они созданы для того, чтобы мы совершенствовались внутренне!» — написала телеведущая.

Она никак не прокомментировала события, связанные с ее мужем.

Во вторник, 11 мая, Офис генпрокурора объявил о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ. По данным СБУ, депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.