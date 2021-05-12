Украинский художник из Австралии Валентин Порада изобразил киевские Позняки образца 2077 года в стилистике киберпанка. Картину он опубликовал на днях в своем Instagram-аккаунте

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При этом, судя по изображению, Порада считает, что в 2077 году проезд на летающем общественном транспорте будет стоить 200 гривен (535 руб.). На сегодняшний день стоимость составляет порядка 10 гривен (27 руб.).

«В картинке есть тонна мемных пасхалочек, и, если кто-то сможет найти их все, тому волшебное ни…я, ну или пиво, если вы из Аделаиды», — написал художник.

Сам Порада родом из Кропивницкого и в Киеве был всего несколько лет, пока учился. Но именно в Позняках он встречался с девушкой, поэтому говорит, что этот район образца 2077 года — ностальгия по жизни на Украине.