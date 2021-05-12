Пляжный сезон уже не за горами, в связи с чем медики призывают к осторожности — солнечные ожоги увеличивают риск рака кожи. Как загорать правильно и безопасно, рассказывается на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS)

Киевская блогерша пожаловалась, что растеряла украинский загар в Египте © Алена Омович/Инстаграм отмечается, что во время долгого пребывания на солнце обязательно нужно пользоваться солнцезащитным кремом с фактором защиты SPF 30 и выше. Крем необходимо наносить плотным слоем и обновлять каждые два часа.

Особенно осторожными на солнце нужно быть людям с бледной, белой или светло-коричневой кожей, а также с веснушками, родинками, светлыми или рыжими волосами.

Помимо солнцезащитного крема важно:

с 11:00 до 15:00 находиться в тени;

находясь на солнце, пользоваться солнцезащитными очками и прикрываться одеждой, например шляпой и футболкой с длинными рукавами;

после загара наносить успокаивающий крем или спрей;

если кожа уже покраснела, держаться подальше от солнца, пока покраснение не исчезнет;

пить больше чистой воды, чтобы не было обезвоживания (по этой же причине рекомендуется не употреблять алкоголь на пляже);

чаще менять положение тела, чтобы не обгорела одна сторона, не спать на солнце;

делать перерывы и отдыхать от прямого солнца в тени: чем меньше этих перерывов, тем больше вероятность получить ожог.

Если вы все-таки обгорели на солнце, следует смочить больную кожу прохладной водой и нанести успокаивающий крем или спрей после загара, например алоэ вера. Обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен, облегчают боль, помогая уменьшить воспаление, вызванное солнечным ожогом.