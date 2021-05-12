За год действия карантинных ограничений на Украине около 1 млн человек потеряли работу. Об этом 11 мая заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина»

На Украине безработица во время карантина выросла до 10% © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пандемия COVID-19 нанесла сильный удар по украинской экономике: в 2020 году она сократилась на 4%, тогда как предыдущие четыре года росла в пределах 2,4-3,4%. Согласно данным Национального банка Украины, в 2020 году экономически активное население страны в возрасте 15-70 лет составляло 17,6 млн человек. При этом уровень безработицы по итогам года достиг 9,5% против 8,2% в 2019 году.